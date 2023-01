HSV vor Verpflichtung des ungarischen Stürmers Nemeth

Der Ungar Andas Nemeth ist als Zugang für den Hamburger SV im Gespräch. © Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Kurz vor Beginn der Rückrunde steht Fußball-Zweitligist Hamburger SV nach Informationen der „Bild“-Zeitung vor der Verpflichtung des ungarischen Stürmers Andras Nemeth. Der 20-Jährige kommt demnach vom belgischen Erstligisten KRC Genk und ist als Alternative zu Torjäger Robert Glatzel gedacht. Das Talent, das auch schon ein A-Länderspiel für Ungarn bestritten hat, soll sich gegen ein Angebot des englischen Zweitligisten FC Sunderland entschieden haben.

Hamburg - Dem Bericht zufolge kostet Nemeth 750.000 Euro Ablöse. Er soll bis Juni 2026 an den Verein gebunden werden. Nemeth wäre der dritte Winter-Zugang der Hamburger nach den ausgeliehenen Verteidigern Javier Montero (Besiktas Istanbul) und Noah Katterbach (1. FC Köln, vorher FC Basel). Der HSV startet am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) als Tabellenzweiter gegen Eintracht Braunschweig in die Rückrunde. dpa