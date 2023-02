HSV: Walter schließt Dompé-Einsatz trotz Unfalls nicht aus

Teilen

Hamburgs Trainer Tim Walter (l) gratuliert Hamburgs Torschützen Jean-Luc Dompe nach der Auswechslung zur Leistung. © Marcus Brandt/dpa/Archivbild

HSV-Trainer Tim Walter hat einen Einsatz von Jean-Luc Dompé im Top-Spiel der 2. Fußball-Bundesliga beim 1. FC Heidenheim trotz des Unfalls des Franzosen nicht ausgeschlossen. Der Stürmer des Hamburger SV hatte am Montagabend einen Autounfall in der Stadt verursacht und sich mit seinem Teamkollegen William Mikelbrencis (18) von der Unfallstelle unerlaubt entfernt.

Hamburg - Am Mittwoch hatte sich der 27-Jährige bei der Mannschaft entschuldigt und vor den Medien Reue gezeigt.

„Wenn er sich sportlich qualifiziert, dann darf er am Wochenende auch ran“, sagte Walter am Freitag in der Pressekonferenz zum Spiel am Samstag (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) in Heidenheim. Dompé ist im Angriff der Hanseaten eigentlich gesetzt. In 13 Punktspielen gelangen ihm bisher sieben Torvorlagen und ein Treffer.

Der Wirbel um den Unfall und die anschließende Sanktionierung der beiden Franzosen durch den Verein hatte die Vorbereitung auf das Spitzenspiel des Tabellenzweiten beim -dritten gestört. Mit einem Sieg könnten sich die Hamburger erst einmal von einem direkten Aufstiegskonkurrenten absetzen. „Wir müssen professionell mit der Situation umgehen. Und professionell heißt in dem Fall das Spiel“, meinte Walter.

Ob die angeschlagenen Jonas David und Jonas Meffert gegen die Heidenheimer dabei sind, ließ der 47-Jährige noch offen. Für den 22-jährigen David könnte der spanische Winterzugang Javi Montero in der Innenverteidigung spielen. Wer die Rolle des defensiven Mittelfeldspielers für den 28-jährigen Meffert übernehmen würde, ist indes nicht so klar. Die Aufgaben würden „dann auf mehrere Schultern verteilt“, sagte der Cheftrainer. dpa