HSV will aus dem Stolper-Modus: In Düsseldorf unter Druck

HSV-Trainer Tim Walter (rechts) begrüßt seinen Düsseldorfer Kollegen Daniel Thioune. © Michael Schwartz/dpa

Der HSV sucht in der 2. Fußball-Bundesliga nach seiner Form. In Düsseldorf müssen die Hamburger unbedingt punkten, um im Aufstiegskampf dranzubleiben. Doch ein wichtiger Spieler fehlt.

Düsseldorf - Nach zwei Spielen ohne Sieg und dem Abrutschen auf Rang drei sucht der Hamburger SV den Weg zurück zu alter Stärke. Gegen Fortuna Düsseldorf steht die Mannschaft von Trainer Tim Walter am Freitag (18.30 Uhr/Sky) in der 2. Fußball-Bundesliga unter Druck. Um den Anschluss an die beiden führenden Teams Darmstadt 98 und den 1. FC Heidenheim nicht zu verlieren, müssen die Hamburger beim Verfolger aus Düsseldorf gewinnen.

Die Fortuna hatte aus den vergangenen vier Spielen unter dem ehemaligen HSV-Trainer Daniel Thioune zehn von zwölf möglichen Punkten geholt und sich bis auf Platz vier vorgearbeitet. Der Rückstand auf die Hamburger auf dem Aufstiegsrelegationsplatz beträgt vor dem 26. Spieltag sieben Zähler.

In Düsseldorf müssen die Hanseaten auf Kapitän Sebastian Schonlau verzichten. Er fehlt wegen einer Gelbsperre. In der Innenverteidigung ist der 28-Jährige nicht zu ersetzen. Zuletzt hatte die Mannschaft ohne ihn beim Karlsruher SC mit 2:4 verloren.

Auch die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr von Innenverteidiger Mario Vuskovic für die Schlussphase der Saison hat sich vorerst zerschlagen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hatte den Kroaten am Donnerstag wegen Epo-Dopings bis November 2024 gesperrt. Der 21-Jährige war schon seit dem vergangenen November suspendiert.

„Wenn du von Beginn an die wahrscheinlich zwei besten Innenverteidiger der Liga nicht hast, dann ist für jede Mannschaft schwer“, sagte Walter. Er sprach den Ersatzleuten der beiden sein Vertrauen aus: „Wir werden schon etwas hinkriegen im Verbund.“ dpa