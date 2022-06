HSV will Mönchengladbacher Benes: „Mehr als nur ein Gerücht“

Gladbachs Laszlo Benes gestikuliert. © Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Der Hamburger SV will Mittelfeldspieler Laszlo Benes vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach verpflichten. „Das ist mehr als nur ein Gerücht. Er ist ein Spieler, der sehr, sehr spannend ist, der zu uns passen würde“, sagte Sportvorstand Jonas Boldt beim Trainingsstart des HSV am Montag. Der 24-jährige Slowake hatte in der vergangenen Saison 13 Spiele für die Gladbacher bestritten und dabei eine Torvorlage gegeben.

Hamburg - Dagegen steht Sonny Kittel vor dem Abschied. Der 29 Jahre alte Mittelfeldakteur will in die USA wechseln und verhandelt derzeit mit DC United Washington aus der Major League Soccer. Bis zum Wochenende sollen die Verhandlungen abgeschlossen sein, ansonsten werde Kittel mit ins Trainingslager nach Österreich reisen, sagte Boldt und meinte: „Alle Rahmenbedingungen sind besprochen. Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht.“

Kittel ist ein Schlüsselspieler beim HSV. Er hat 104 Pflichtspiele für die Norddeutschen bestritten und 30 Tore erzielt sowie 33 Torvorlagen gegeben. dpa