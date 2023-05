HSV will Sandhausen schlagen

William Mikelbrencis (l-r), Bakery Jatta und Jean-Luc Dompe vom HSV kommen zur Trainingseinheit. © Gregor Fischer/dpa

Die Zweitligisten Hamburger SV und Heidenheim kämpfen noch um einen direkten Aufstiegsplatz. Das spannende Fernduell könnte die Hanseaten auch wieder in die mühsame Relegation bringen.

Hamburg - Der Zweitligist Hamburger SV will am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) im fesselnden Endspurt der Saison seine letzte Chance auf einen Direktaufstieg in die Fußball-Bundesliga nutzen. Dafür müssen die drittplatzierten Hanseaten beim Schlusslicht SV Sandhausen gewinnen, im Parallelspiel müsste der Zweite 1. FC Heidenheim bei Jahn Regensburg Punkte liegen lassen.

Wie im vergangenen Jahr droht den Norddeutschen die Relegation. Sollten die Heidenheimer gewinnen, geht der Club zum ersten Mal in der Geschichte nach oben, und der HSV trifft in zwei Partien auf den 16. der ersten Liga. Trainer Tim Walter erklärte, dass er nicht auf die Heidenheimer Partie achten, sondern selbst gewinnen wolle und auf einen Ausrutscher des Gegners im Fernduell warte.

Walter warnte vor einem „harten Spiel“ im Südwesten. Gegner Sandhausen steht als Absteiger fest und kann befreit aufspielen. Doch der 47 Jahre alte Coach stellte auch klar, dass seine Spieler trotz der Drucksituation „entspannt“ seien. Bis auf die gesperrten Leistungsträger Bakery Jatta und Ludovit Reis sind alle Stammkräfte einsatzfähig. dpa