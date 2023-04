HSV will sich im Nordduell gegen Hannover wieder belohnen

Teilen

HSV-Trainer Tim Walter steht an der Seitenlinie. © Marius Becker/dpa/Archivbild

Nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg soll es für den Hamburger SV gegen Hannover 96 wieder einen Dreier geben. Gästecoach Stefan Leitl fordert von seinem Team „Leidensfähigkeit“.

Hamburg/Hannover - Nach drei Spielen in Serie ohne Sieg will Fußball-Zweitligist Hamburger SV heute im Nordduell gegen Hannover 96 wieder einen Erfolg feiern und einen weiteren Schritt in Richtung Bundesliga-Aufstieg gehen. Die beiden vergangenen Spiele seien trotz der Unentschieden gegen Kiel und in Düsseldorf „sehr, sehr gut gewesen“, befand HSV-Trainer Tim Walter und ergänzte, dass sich die Hanseaten „für den Aufwand“ mehr belohnen müssten.

Hannover hat nach neun sieglosen Spielen zuletzt mit dem 3:1-Heimerfolg über Tabellen-Schlusslicht SV Sandhausen einen Aufwärtstrend erkennen lassen. Um am Samstag im mit 57.000 Zuschauern ausverkauften Volksparkstadion ebenfalls erfolgreich zu sein, brauche seine Mannschaft „eine gewisse Leidensfähigkeit und trotzdem auch den Mut, nach vorne und aggressiv zu verteidigen“, sagte 96-Trainer Stefan Leitl.

Beide Teams haben mit Ausfällen zu kämpfen. Bei Hannover fallen die verletzten Sebastian Kerk und Jannik Dehm aus, dem HSV fehlen die gesperrten Miro Muheim und Javi Montero. Fraglich ist zudem der Einsatz des angeschlagenen Jean-Luc Dompé. dpa