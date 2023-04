Hunderte bei „Breakfast in Green“ für lebenswerte Stadtteile

Teilnehmer des „Breakfast in Green“ frühstücken auf der „Langen Reihe“ im Hamburger Stadtteil St. Georg. © Axel Heimken/dpa

Um ein Zeichen für lebenswerte Stadtteile mit weniger Lärm und sauberer Luft zu setzen, haben Hunderte Menschen die Straße Lange Reihe in Hamburg-St. Georg in Grün erscheinen lassen. Bei warmem Frühlingswetter versammelten sich am Samstagvormittag vor allem viele Familien mit Kindern, die meisten weitgehend in Grün gekleidet, zu einem „Breakfast in Green“.

Hamburg - Zum Frühstück im Freien hatten die Umweltorganisation BUND, der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ADFC und das Bündnis Parents for Future aufgerufen. Dafür wurde im Rahmen eines „Tags der Mobilitätswende“ die Straße auf einer Strecke von rund 300 Metern für den Verkehr gesperrt. Die Organisatoren hatten zu der Aktion in der Hansestadt rund 1000 Menschen erwartet. dpa