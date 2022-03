Hunderte Flüchtlinge bei Registrierungsstelle in Wandsbek

Hunderte ukrainische Flüchtlinge haben am Mittwochvormittag in Hamburg vor der neuen Registrierungsstelle im Amt für Migration auf ihre Erfassung gewartet. Alles verlaufe in geordneten Bahnen, sagte ein Sprecher der Innenbehörde. Flüchtlinge, die bereits über eine private Unterkunft verfügen, können sich nun auch in der Hammer Straße in Wandsbek registrieren lassen.

Hamburg - Solche, die noch eine Unterbringung benötigen, müssen aber weiter in die zentralen Ankunftsstelle in Rahlstedt kommen. Dort hatte es vor allem am Wochenende stundenlange Wartezeiten gegeben.

Am Mittwoch sei die Lage in der Ankunftsstelle weitgehend entspannt, sagte der Sprecher. Zeitweise gebe es zwar stärkeren Zulauf, etwa wenn viele Busse zugleich ankommen, und dann müsse auch mit Wartezeit gerechnet werden. Insgesamt sei die Lage aber deutlich ruhiger als am Wochenende.

Im Laufe des Mittwochs werde in Rahlstedt auch die Ankunft eines Busses mit 20 behinderten Kriegsflüchtlingen erwartet, sagte der Sprecher. Die Mitarbeiter in der Ankunftsstelle seien darauf vorbereitet und die medizinische Versorgung sichergestellt. dpa