HVV nimmt ab sofort Vorbestellungen für 49-Euro-Ticket an

Auch vor dem noch unbekannten Starttermin nimmt der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) bereits von sofort an Vorbestellungen für das geplante 49-Euro-Deutschlandticket an. Die erste Abbuchung erfolge erst dann, wenn das Abo tatsächlich startet, „frühestens zum 1. Januar 2023“, teilte der HVV am Donnerstag mit. „Mit dem Deutschlandticket startet die größte Tarif- und Vertriebsrevolution in Deutschland, wir bekommen ein einfaches, klares Angebot ohne Verbundgrenzen“, sagte HVV-Geschäftsfüherin Anna-Theresa Korbutt der Mitteilung zufolge.

Hamburg - „Der HVV möchte seinen Kundinnen und Kunden, die bisher noch kein Abo oder Profiticket besitzen, das attraktive Deutschlandticket ganz bewusst schon jetzt zur Vorbestellung anbieten.“

Wer bereits ein Abo hat, müsse nichts tun. „Der Preis aller bestehenden Zeitkarten im hvv, die teurer als das neue Angebot sind, wird automatisch auf den neuen Preis reduziert“, hieß es. „Das bedeutet: Alle Bestandskundinnen und -kunden zahlen dann ohne eigenes Zutun monatlich maximal 49 Euro für ihr Abo oder ihr Profiticket.“

Bund und Länder hatten sich zuvor über bis dahin offene Finanzierungsfragen beim Öffentlichen Personennahverkehr geeinigt. Das neue Ticket soll demnach schnellstmöglich eingeführt werden. Mit dem Ticket werden alle Busse und Bahnen des Nah- und Regionalverkehrs im gesamten Bundesgebiet nutzbar sein. dpa