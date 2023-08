IG BAU legt bei Hagenbeck streikfreien Tag ein

Besucher gehen durch den Haupteingang in Hagenbecks Tierpark. © Markus Scholz/dpa

Im Tarifkonflikt beim Tierpark Hagenbeck hat die Gewerkschaft IG BAU am Mittwoch einen streikfreien Tag eingelegt. „Wir wollen nicht komplett durchstreiken“, sagte Gewerkschaftssekretär Pascal Lechner der Deutschen Presse-Agentur. „Zum einen wollen wir nicht berechenbar sein“, fügte er hinzu. „Zum anderen wollen wir den Druck aus der Tierpflege nehmen.“

Hamburg - Tierparkchef Dirk Albrecht hatte vor Streikbeginn die Sorge geäußert, dass Tiere infolge eines Streiks Schaden nehmen könnten.

Bei Hagenbeck hatte Anfang der Woche der erste Streik in der mehr als 100-jährigen Geschichte des traditionsreichen Tierparks begonnen. Nach einer vierstündigen Auftaktkundgebung am Montag legten am Dienstag nach Angaben der Gewerkschaft IG BAU rund 30 Beschäftigte ihre Arbeit nieder.

Der Tierpark Hagenbeck ist der einzige private Großzoo Deutschlands und unterliegt deswegen anders als die sonst in öffentlicher Hand befindlichen großen Zoos keinem Flächentarifvertrag. Die IG BAU versucht seit Jahren, die Geschäftsleitung zu einem Haustarifvertrag zu bewegen, in dem beispielsweise Arbeitszeiten und Zuschläge sowie Urlaub, Jahressonderzahlungen und Kündigungsfristen tariflich geregelt werden. Tierpark-Chef Albrecht lehnt Verhandlungen mit der Gewerkschaft bislang ab. Er hatte zuletzt bekräftigt, dass er „ausschließlich mit dem zuständigen Betriebsrat über eine neue Betriebsvereinbarung für alle Mitarbeiter verhandeln“ möchte. dpa