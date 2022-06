Impfkampagne für Seeleute: Senat zieht positive Bilanz

Ein Plakat mit der Aufschrift „Impfen schützt“ steht vor einem Impfzentrum. © Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild

Ein Jahr nach Start einer Impfkampagne für Seeleute im Seemannsclub Duckdalben im Hamburger Hafen hat der Senat eine positive Bilanz gezogen. „Die gemeinsame Aktion von Wirtschaftsbehörde, Sozialbehörde und dem Hafenärztlichen Dienst ist ein voller Erfolg“, teilten die Verantwortlichen am Freitag zum internationalen Tag der Seefahrer (Samstag) mit.

Hamburg - „Inzwischen haben über 6000 Seeleute unabhängig von ihrer Nationalität eine kostenfreie Impfung erhalten.“ Zudem seien viele europäische Hafenstädte dem Beispiel Hamburgs gefolgt und hätten solche Impfangebote entwickelt.

Während in Deutschland und vielen europäischen Ländern die Corona-Maßnahmen gelockert oder gänzlich abgeschafft worden seien, gebe es für das weltweite Reisen weiterhin viele unterschiedliche Regelungen. „Diese betreffen auch die Seeleute, die berufsbedingt auf der ganzen Welt unterwegs sind.“ Die Impfung dieser Berufsgruppe habe nicht nur dazu beigetragen, globale Lieferketten zu stabilisieren und mögliche Todesfälle an Bord zu vermeiden. „Sie war meist auch die einzige Chance für die Besatzungen, ihre Familien in ihren Heimatländern wiederzusehen“, hieß es. dpa