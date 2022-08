Imposante Begegnung zweier Kreuzfahrtschiffe bei Cruise Days

Teilen

Das Kreuzfahrtschiff Queen Mary 2 läuft am Morgen bei diesigem Wetter in den Hafen ein. © Bodo Marks/dpa

Fans des Kreuzfahrt-Festivals Hamburg Cruise Days können am Samstagabend (22.35 Uhr) einen Höhepunkt des dreitägigen Spektakels erleben. Bei der Inszenierung „Pas de deux on blue“ soll die Elbe zur Bühne für zwei der Schiffe werden. Vor dem Hintergrund des Blue Port treffen sich die „Aida Prima“ und die „MSC Magnifica“ zwischen Elbphilharmonie und Landungsbrücken.

Hamburg - Sie werden nach Angaben der Veranstalter mit Licht, Drohnen und Musik künstlerisch in Szene gesetzt.

Nach coronabedingter Pause hatten die Hamburg Cruise Days am Freitag wieder starten können. Doch das Format ist in diesem Jahr kleiner, auf die traditionelle Parade wird verzichtet. Bis Sonntag kommen zur achten Ausgabe des Kreuzfahrt-Festivals insgesamt fünf der großen Schiffe in den Hamburger Hafen, dabei sind auch die „Aida Sol“, die „Queen Mary 2“ und die „MS Otto Sverdrup“.

An Land gibt es ein buntes Programm mit Präsentationen der Reedereien, Gastronomie sowie Musik und Tanz. Die Veranstaltungsfläche reicht vom Landungsbrückenvorplatz bis zur Kehrwiederspitze. Nach Angaben der Veranstalter wird mit mehr als 120 000 Besuchern gerechnet. 2019 kamen zu den Cruise Days zwölf Schiffe und etwa 500 000 Menschen nach Hamburg. Der nächtliche Hafen verwandelt sich während der Cruise Days wieder in den „Blue Port“ und erstrahlt in einem imposanten Blau. dpa