In Hamburg gehen 10.000 Menschen auf die Straße

Teilnehmer einer Demonstration gegen den Ukraine-Krieg stehen auf dem Jungfernstieg. © Daniel Bockwoldt/dpa

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine entsetzt die Menschen in Deutschland. Am Sonntag gehen in Hamburg mindestens 10 000 Menschen auf die Straße. Sie fordern Frieden.

Hamburg - Tausende Demonstranten haben in Hamburg einen sofortigen Stopp des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gefordert. Veranstalter und Polizei sprachen am Sonntag übereinstimmend von mindestens 10 000 Teilnehmern. Zu der Kundgebung am Jungfernstieg hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund zusammen mit dem Norddeutsch-Ukrainischen Hilfsstab und einem breiten Bündnis aus Gruppen und Parteien aufgerufen.

Die Demonstration stand unter dem Motto „Stoppt den Krieg - Frieden in der Ukraine jetzt!“. Teilnehmer hielten große grüne Buchstaben in die Höhe und formten das Wort „Peace“. Auf Schildern in den ukrainischen Nationalfarben blau und gelb stand „Fuck Putin“, auf weißen und gelben Schildern „No War“.

Die Vorsitzende des DGB Hamburg Tanja Chawla sagte, Hamburg habe erneut ein starkes Zeichen für den Frieden in der Ukraine gesetzt. „Als Gewerkschaften stehen wir solidarisch an der Seite der Geflüchteten, die jetzt in Hamburg ankommen. Die russische Regierung muss diesen völkerrechtswidrigen Krieg sofort beenden, sich aus der Ukraine zurückziehen und ihre territoriale Integrität wieder herstellen.“

Für die Menschen, die jetzt bei uns ankommen, müssten die Zugänge zum deutschen Arbeitsmarkt offenstehen, forderte Chawla. „Die Möglichkeit, einer Arbeit nachzugehen, ist wichtig für die gesellschaftliche Teilhabe und Integration.“ Von der Bundesregierung erwarte man, dass sie sich jetzt mehr denn je für ein atomwaffenfreies Europa gemeinsamer Sicherheit, des Friedens und der Abrüstung einsetze. „Die dringend erforderlichen Investitionen in die sozial-ökologische Transformation und in die Leistungsfähigkeit unseres Sozialstaats müssen sichergestellt werden.“

Bereits am vergangenen Wochenende waren in Hamburg nach Polizeiangaben in der Spitze 30 000 Menschen gegen den russischen Angriffskrieg auf die Straße gegangen. dpa