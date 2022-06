In Seehäfen droht wegen eines Warnstreiks Stillstand

Die Abfertigung der Schiffe in Deutschlands großen Seehäfen droht heute wegen eines Warnstreiks der Hafenarbeiter zum Erliegen zu kommen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Spätschicht in den Häfen Hamburg, Emden, Bremen, Bremerhaven und Wilhelmshaven aufgerufen, für mehrere Stunden die Arbeit niederzulegen. Damit soll der Druck auf den Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) bei der dritten Tarifrunde an diesem Freitag in Hamburg erhöht werden.

Hamburg - Wegen des hohen Organisationsgrads der Hafenarbeiter - rund 70 Prozent sind in der Gewerkschaft - rechnen Beobachter mit großen Auswirkungen auf das Laden und Löschen der Schiffe. Die Arbeitgeberseite hält die Warnstreiks für verantwortungslos und inakzeptabel.

Die Hafenbetriebe sind wegen der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen weltweiten Chaos in der Containerschifffahrt extrem belastet. Gestörte Lieferketten mit teils wochenlangen Verspätungen der Containerriesen haben dazu geführt, dass es in den Häfen kaum noch Stellplätze gibt, da Container nun zwischengelagert werden müssen, die sonst binnen wenigen Stunden weitertransportiert werden. Auf der anderen Seite warten immer mehr Schiffe auf ihre Abfertigung und stauen sich bereits in der Deutschen Bucht. dpa