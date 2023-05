In zwei Fällen wieder ein Wolf am Stadtrand gesichtet

Ein Wolf läuft durch einen Wald. © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Am Hamburger Stadtrand ist in zwei Fällen wieder ein Wolf gesichtet worden. Es sei der elfte und der zwölfte eindeutige Nachweis eines Wolfes in Hamburg seit 2013, teilte die Umweltbehörde am Freitag mit. In Hamburg-Curslack und auch im benachbarten Stadtteil Altengamme sei am Dienstag ein Wolf gesichtet und gefilmt worden.

Hamburg - Es sei aber nicht eindeutig zu erkennen, ob es sich um denselben Wolf oder zwei unterschiedliche Wölfe gehandelt habe, sagte ein Behördensprecher. Wolfsexperten hätten das Material ausgewertet. Es sei davon auszugehen, dass der Wolf oder die Wölfe bereits weitergezogen seien.

Den ersten eindeutigen Nachweis gab es in diesem Jahr Mitte März, als Bürger laut Behörde nach einer mutmaßlichen Wolfssichtung eine Haarprobe in Hamburg-Volksdorf sicherstellten. 2013 wurde erstmals ein Wolf in Kirchwerder fotografiert. dpa