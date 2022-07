Initiative „aufgefangen“ gegen Lebensmittelverschwendung

Gemeinsam mit Betrieben, Organisationen und Vereine will die Hamburger Verbraucherschutzbehörde gegen Lebensmittelverschwendung vorgehen. Ziel der am Mittwoch vorgestellten Initiative „aufgefangen“ sei die Stärkung des Engagements für mehr Nachhaltigkeit im Umgang mit Lebensmitteln, sagte Justiz- und Verbraucherschutzsenatorin Anna Gallina (Grüne).

Hamburg - Dabei gehe es darum, Erfahrungen auszutauschen, gemeinsame Projekte zu entwickeln und Lebensmittelspenden zu fördern. Auch sollen Bürgerinnen und Bürgern online Tipps gegeben werden, wie Lebensmittelverschwendung vermieden werden kann.

Gallina zufolge landen in Deutschland jedes Jahr rund 12 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. „Wir verschwenden damit dringend benötigte Ressourcen und schaden der Umwelt und dem Klima“, sagte sie. In Hamburg engagierten sich bereits viele Stellen gegen Lebensmittelverschwendung. „Die Initiative will diesen Einsatz für mehr Nachhaltigkeit bündeln und konzentrieren, das Thema noch sichtbarer machen und damit einen Beitrag leisten, um Lebensmittelverschwendung weiter einzudämmen.“ dpa