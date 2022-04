Innenstadt für Marathon am Wochenende zeitweise gesperrt

Absperrvorrichtungen stehen im Start- und Zielbereich des Hamburger Haspa-Marathons. © picture alliance / Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Es knubbelt sich am Wochenende in der Hamburger Innenstadt. Dann werden in der Hansestadt nicht nur Touristen und Spaziergänger, sondern auch Tausende Sportler und Zuschauer erwartet. Entsprechend voll wird es. Autofahrer sollten deshalb einen Bogen machen.

Hamburg - Wegen des Haspa-Marathons müssen Autofahrer am Wochenende mit enormen Einschränkungen in der Hamburger Innenstadt rechnen. Für die Sportveranstaltung seien umfangreiche Straßensperrungen notwendig, es werde deshalb zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen, teilte die Polizei am Donnerstag in Hamburg mit. So wird am Samstag mit rund 9000 Teilnehmern beim Schülerlauf „Zehntel“ gerechnet. Am Sonntag sollen es mehr als 20.000 Aktive sein. Hinzu kommen die Unterstützer entlang der Strecke. Der Start- und Zielbereich der Läufe ist jeweils in der Holstenglacis und Karolinenstraße.

Allen Autofahrern rät die Polizei dringend, die betroffenen Bereiche über die Autobahnen oder nördlich über den Ring 3 weiträumig zu umfahren. Besuchern wird der öffentliche Nahverkehr empfohlen, um an die Strecke zu kommen. Für den Weg zum Flughafen aus der Innenstadt sollten Fluggäste, Abholer und Flughafenbesucher mehr Zeit einplanen. Zudem fährt die Buslinie 392 am Sonntag zwischen Ohlsdorf und Airport nicht. Die S-Bahnen sind planmäßig im Zehn-Minuten-Takt unterwegs.

Die Marathon-Strecke führt von der Messe über die Reeperbahn, die Elbchaussee, die Landungsbrücken, den Jungfernstieg, die Außenalster und den Stadtpark nach Ohlsdorf und von dort entlang der Alster durch Harvestehude und vorbei am Dammtor und Planten und Blomen in Richtung Ziel. dpa