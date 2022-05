Inzidenz in Hamburg liegt bei 455,2

Proben für Corona-Tests werden für die weitere Untersuchung vorbereitet. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/Symbolbild

Die Hamburger Corona-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 455,2. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von Dienstagmorgen (3.11 Uhr) wiedergeben. Am Vortag hatte die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner und Woche bei 478,2 gelegen, am Dienstag der Vorwoche bei 505,1. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz hat das RKI am Dienstagmorgen mit 437,6 angegeben.

Hamburg - Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage: Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Binnen eines Tages kamen in Hamburg 971 neue Fälle hinzu. Seit Ausbruch der Pandemie im Februar 2020 wurden damit in der Stadt mindestens 570.589 Infektionen nachgewiesen. Die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 Gestorbenen erhöhte sich nach RKI-Angaben um 1 auf 2623.

Dem Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin zufolge wurden am Dienstag (6.18 Uhr) 16 Covid-Kranke auf Hamburger Intensivstationen behandelt, drei mehr als am Sonntag. Unverändert sechs Patienten wurden beatmet.

Dem RKI zufolge wurden (Stand: Montag) bisher 86,4 Prozent der Hamburger mindestens einmal geimpft. 83,7 Prozent verfügen demnach über den vollständigen Grundschutz mit der meist nötigen zweiten Spritze. Die Quote bei den Auffrischungsimpfungen lag bei 61,4 Prozent. Zwei Auffrischungsimpfungen haben inzwischen 6,6 Prozent erhalten. dpa