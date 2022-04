Inzidenz in Hamburg wieder über 1000: Zehn neue Todesfälle

Ein Arzt hält ein Teststäbchen für die Entnahme einer Probe für einen Corona-Test in der Hand. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist in Hamburg wieder über die 1000er-Marke gestiegen. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde betrug die Zahl neuer Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen am Donnerstag 1001,1. Erst am Mittwoch war der Wert mit 985,7 erstmals seit Mitte März wieder unter 1000 gefallen. Vor einer Woche lag er noch bei 1322,9.

Hamburg - 4403 neue Infektionen kamen laut Behörde am Donnerstag hinzu - nach 3230 am Mittwoch und 4110 vor einer Woche. Damit haben sich seit Ausbruch der Pandemie vor mehr als zwei Jahren mindestens 516.956 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert; 428.200 von ihnen gelten nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) als genesen. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Coronavirus Gestorbenen erhöhte sich um 10 auf 2489.

453 mit Corona infizierte Patienten wurden laut Gesundheitsbehörde Stand Mittwoch in den Kliniken der Hansestadt behandelt, davon 40 auf Intensivstationen. Das waren 8 beziehungsweise 5 weniger als am Vortag gemeldet.

Aktuelle Daten zur Hospitalisierungsinzidenz lagen am Donnerstag zunächst nicht vor. Am Mittwoch hatte das RKI die Zahl der in Hamburger Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen mit 1,30 angegeben. Bundesweit lag der Wert bei 3,71.

Dem RKI zufolge liegt die Quote der mindestens einmal geimpften Hamburger weiterhin bei 83,3 Prozent. Ebenso viele verfügen demnach auch über den vollständigen Grundschutz mit der meist nötigen zweiten Spritze. Die Quote bei den Auffrischungsimpfungen lag unverändert bei 60,7 Prozent. dpa