Ironman-EM 2023: Männer in Hamburg, Frauen in Frankfurt

Teilen

Laura Philipp als Erste beim Zieleinlauf. © Georg Wendt/dpa/Archivbild

In diesem Jahr wird der Ironman-Titel der Männer in Hamburg vergeben. Das teilte Ironman Germany am Donnerstag mit. Betroffen ist nur die Entscheidung der Profi-Athleten. Als Grund dafür wurden die zuletzt bestätigten Termine für die Ironman-Weltmeisterschaftsrennen genannt.

Hamburg/Frankfurt - „Die Europameisterschaft der Profi-Frauen, und der männlichen und weiblichen Altersklassen-Athletinnen und -Athleten wird in Frankfurt stattfinden“, hieß es weiter.

Der Ironman Hamburg ist für den 4. Juni geplant. Im vergangenen Jahr hatte bei dem Rennen über die Distanz von 3,86 Kilometern Schwimmen, 180,2 Kilometern Radfahren und 42,2 Kilometern Laufen die Heidelbergerin Laura Philipp in Ironman-Weltbestzeit den EM-Titel in Hamburg gewonnen. Will sie ihn verteidigen, wird sie am 2. Juli in Frankfurt/Main starten müssen.

Das Ironman-Rennen der Männer um den WM-Titel wird in diesem Jahr bereits am 10. September stattfinden. Start- und Zielort wird nicht Kailua-Kona sein, sondern Nizza. Auf Hawaii werden am 14. Oktober die Frauen antreten. dpa