Konsul stürzt aus Konsulat – schwer verletzt

Von: Sebastian Peters

Der 63-jährige Mann stürzte offenbar aus eins der oberen Fenster auf die Einfahrt der Villa © Blaulicht-News.de

Schwerer Sturz auf dem Grundstück der italienischen Konsulatsvilla in Harvestehude. Ein Mann stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Feuerwehr und Polizei rückten an.

Hamburg – Rettungseinsatz auf dem Grundstück der italienischen Konsulatsvilla an der Straße Frauenthal im Hamburger Stadtteil Harvestehude. Am Mittwoch, 7. Juni, gegen 14:49 Uhr stürzte ein Mann auf einer Baustelle mehrere Meter in die Tiefe.

Unfall auf dem Grundstück italienischen Konsulatsvilla in Hamburg – Konsul schwer verletzt

Unterschied zwischen Botschaft und Konsulat Ein Konsulat fungiert als Stellvertretung eines bestimmten Staates, unter der Führung einer Konsulin oder eines Konsuls. Im Gegensatz zu einer Botschaft, die als Repräsentant der Regierung eines Landes dient, konzentrieren sich Konsulate hauptsächlich auf die Vertretung der Interessen ihrer Bürgerinnen und Bürger im Gastland.

Nach Aussagen vor Ort stürzte der 63-jährige Honorarkonsul selbst. Einsatzkräfte mehrerer Rettungsfahrzeuge kümmerten sich umgehend um den schwer verletzten Mann. Mit einer speziellen Trage wird die Wirbelsäule des Staatsvertreters gestützt.

In einer sogenannten Vakuummatratze wird der gestürzte Mann in einen Rettungswagen geschoben © Blaulicht-News.de

Mit mehreren Feuerwehrmännern wurde der verletzte 64-jährige Konsul auf die Trage gehoben und anschließend in einem Rettungswagen weiter versorgt. Wie genau es auf dem Gelände des italienischen Konsulats zum schweren Sturz kam, ist noch unklar. Offenbar stürzte der 63-jährige Mann allerdings auf einer Baustelle eine Kante herunter.