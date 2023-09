Mahnwache am Unfallort: Große Trauer um getöteten 15-jährigen Radfahrer

Von: Sebastian Peters

Teilen

Rund 200 Personen haben an der Mahnwache teilgenommen © Sebastian Peters

Nach dem tödlichen Abbiegeunfall zwischen einem Lastwagen und einem 15-jährigen Jungen fand am Samstag die Mahnwache auf der Osdorfer Landstraße statt.

Hamburg – Vorschriftsmäßig fuhr am Dienstag, 29. August 2023, der 15-jährige M. mit seinem Fahrrad an der Osdorfer Landstraße, als plötzlich sein Leben beendet wurde. Ein 67-jähriger Lastwagenfahrer bog verbotswidrig mit seinem Lastzug auf den Parkplatz des dortigen Supermarktes. Ein Verbotsschild untersagte den Fahrer eigentliches dieses Fahrmanöver.

Nach tödlichem Unfall: Mahnwache für getöteten 15-jährigen Radfahrer

Ein Schild verbietet eigentlich die Einfahrt eines Lastwagens auf den Parkplatz des Supermarktes. (Archivfoto) © Sebastian Peters

Beim abbiegen übersah der Lastwagenfahrer offenbar den 15-jährigen Schüler auf seinem Fahrrad und überrollte ihn. Ein Abbiegeassistent oder einen Beifahrer, der den toten Winkel überwacht hätte, war nicht dabei. Anrückende Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen. Seitdem haben Angehörige, Passanten, Freunde und Schulkameraden Blumen an der Stelle abgelegt, wo der Junge starb.

Fahrradclub kritisiert Senat und Polizei: „So bleibt die vom Senat angestrebte VisionZero, also keine Toten und Schwerverletzten im Straßenverkehr, ein leeres Versprechen“

Am Samstag, 02. September 2023, hat der ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) zu einer Mahnwache aufgerufen. Wie auch bei dem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einem Lastwagen und einem Radfahrer in Barmbek, oder bei der getöteten Radfahrerin in der Hafencity, oder auch bei dem getöteten Radfahrer aus Hamburg-Wilhelmsburg.

Gelbe Markierung auf dem Fuß- und Radweg sind die letzten Überbleibsel des tödlichen Unfalles (Archivfoto) © Sebastian Peters

Beim Unfall in Wilhelmsburg zogen später sogar Hasskommentare über den verstorbenen Radfahrer her. „Bestimmt wieder ein Fahrradrambo“, oder ähnliche Aussagen erschütterten die Kommentarspalten bei Facebook. Der ADFC zeigte sich schockiert über die Aussagen.

„Zum Gedenken an den getöteten Radfahrer ruft der Fahrradclub zu einer stillen Mahnwache am Samstag, 02.09., 14 Uhr, auf. Sie findet statt am Ort des Crashs, in der Osdorfer Landstraße 1a, Groß Flottbek“, so der Fahrradclub online.

Ein Schulkamerad des Jungen legt an der Unglücksstelle Blumen ab (Archivfoto) © Sebastian Peters

Thomas Lütke vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC): „Wir empfinden große Trauer und sind zutiefst geschockt darüber, dass in diesem Jahr das Leben von bereits drei Radfahrenden in Hamburg durch rechts abbiegende Lkw-Fahrer ausgelöscht wurde. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen und Freund*innen des Opfers”.

Der ADFC fordert Ad-hoch-Maßnahmen und tödliche Unfälle zu verhindern

Unter den Trauernden waren auch diverse Schulkameraden des verstorbenen 15-jährigen Jungen © Sebastian Peters

Lütke kritisierte auch den Senat und die Hamburger Polizei. Er behauptete, dass Radfahrende und Fußgänger keine Priorität hätten. „So bleibt die vom Senat angestrebte VisionZero, also keine Toten und Schwerverletzten im Straßenverkehr, ein leeres Versprechen“, Lütke weiter: „Würde die Stadt Hamburg endlich für Verkehrssicherheit sorgen, könnte es Unfälle wie diese nicht geben”.

ADFC fordert Ad-hoc-Maßnahmen: - Lkws, die keinen Abbiegeassistenten haben, dürfen ab sofort nur noch mit Beifahrer*in auf Hamburgs Straßen fahren. - Ein- und Ausfahrten von Grundstücken erhalten abgeschrägte Bordsteine und dürfen nur im 90-Grad-Winkel (ohne Ausrundungen) gebaut werden, um so die Abbiegegeschwindigkeiten zu reduzieren. - Einrichtung einer Protected-Bike-Lane in der Osdorfer Landstraße und auf allen mehrstreifigen Hauptstraßen im Rahmen eines Verkehrsversuches als Pop-Up-Radweg

Bei der nun durchgeführten Mahnwache kamen nahezu hunderte Radfahrer, um an den tödlich verletzten Jungen zu erinnern. Dazu wurde auch ein Ghostbike aufgestellt. Ein weiß lackiertes Fahrrad, was als Mahnung an der Unfallstellen aufgestellt wird, wo ein Radfahrer im Straßenverkehr starb. Rund 200 Freunde, Bekannte, Schulkameraden und weitere Personen haben an der Mahnwache teilgenommen. Die Osdorfer Landstraße wurde dafür rund 30 Minuten gesperrt.