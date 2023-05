Jubiläumsausstellung zur „Sesamstraße“ mit Originalpuppen

Die Produktion der Kult-Kindersendung „Sesamstraße“ und von 16 Originalpuppen stehen im Zentrum einer Sonderausstellung des Museums für Kunst und Gewerbe Hamburg. Die ab Sonntag bis zum 7. Januar 2024 geöffnete Jubiläumsausstellung „Sesamstraße. 50 Jahre Wer, Wie, Was!“ versuche, alle an der deutschen Sendung Beteiligten vorzustellen, sagte die Museumsdirektorin Tulga Beyerle am Freitag auf einer Pressekonferenz.

Hamburg - „Das heißt, es ist keine Kinderausstellung, sondern es ist eine Ausstellung für uns alle.“

Die Ausstellung, die in Kooperation mit dem NDR entstanden ist, versammelt laut Museum so viele Originalpuppen der Sesamstraße wie noch nie zuvor in Deutschland. Neben Ernie, Bert und Co. sind dort in insgesamt neun Ausstellungsbereichen auch zahlreiche bunte Kostüme, Kulissen und Requisiten zu sehen. Wie diese entwickelt werden und wer die kreativen Köpfe und geschickten Hände hinter den Figuren, Trickfilmen und Schauplätzen sind, danach frage die Ausstellung, heißt es.

Vermittelt wird das nicht nur visuell, sondern auch über Audioaufnahmen. Außerdem gibt es verschiedene interaktive Stationen - etwa eine Puppenbau-Station für Kinder oder ein Musikzelt zum Mitsingen und Tanzen. dpa