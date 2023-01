Jugendlicher versucht wohl Wohnmobil zu stehlen und flieht

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein 14 Jahre alter Jugendlicher hat in Hamburg-Wandsbek offenbar versucht, ein Wohnmobil zu stehlen. Er sei dabei von einer Zeugin beobachtet worden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Frau habe am Sonntag ihr Auto geparkt und beim Aussteigen Geräusche in dem in unmittelbarer Nähe stehenden Wohnmobil gehört sowie Licht aus dessen Inneren scheinen gesehen.

Hamburg - Als der mutmaßliche Täter die Zeugin bemerkte, floh er den Angaben zufolge zunächst in Richtung eines Kleingartenvereins. Die alarmierte Polizei konnte den Jungen schließlich festnehmen. Der bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getretene 14-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt. dpa