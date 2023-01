Jule Weber gewinnt Poetry-Slam-Preis Kampf der Künste Award

Jule Weber hat den ersten Poetry-Slam-Preis Kampf der Künste Award gewonnen. Die 29-Jährige aus Bochum erhielt die mit 3000 Euro dotierte Auszeichnung am Donnerstagabend in der Hamburger Elbphilharmonie, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten.

Hamburg - „Jule führt uns regelmäßig auch die unangenehmen Seiten einer vermeintlich aufgeklärten Gesellschaft vor Augen und befasst sich mit Themen, die auch wehtun und das auch sollen“, heißt es in der Begründung der Jury. Den Ehrenpreis erhielt der Comedian Torsten Sträter, den mit 1000 Euro dotierten Publikumspreis für den besten Auftritt am Abend gewann Jean-Philippe Kindler. Mit dem Rising Star Award wurde Paulina Behrendt vom Publikum belohnt.

Geehrt wurden außerdem der Wiener Verein FOMP für die beste Szenearbeit und das Ernst Deutsch Theater für besondere Verdienste um die Poetry Slam Kultur in Hamburg. Im kommenden Jahr wird es die Best of Poetry Slam Days am 2. Januar 2024 in der Elbphilharmonie geben. dpa