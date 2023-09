Julius-Campe-Preis 2023 geht an Schriftstellerin Thea Dorn

Teilen

Thea Dorn, deutsche Schriftstellerin, Literatirkritikerin und Fernsehmoderatorin. © Sebastian Willnow/dpa

Der Julius-Campe-Preis des Hoffmann und Campe Verlages geht in diesem Jahr an die Schriftstellerin und Moderatorin Thea Dorn. „Als Gastgeberin des Literarischen Quartetts bietet Thea Dorn der Literatur eines der wichtigsten öffentlichen Foren und leistet damit einen entscheidenden Beitrag für das kulturelle Leben in Deutschland, für Meinungsvielfalt und für einen offenen Diskurs, der für den Erhalt unserer Demokratie unverzichtbar ist“, sagte Verleger Tim Jung laut Mitteilung.

Hamburg - In Zeiten „schwindender Toleranz und einer zunehmend deformierten Debattenkultur“ stehe Dorn für einen Austausch von Meinungen, Sichtweisen und Ideen, der den Idealen der Aufklärung folge. Seit 2020 leitet die Schriftstellerin „Das Literarische Quartett“ im ZDF, dem sie seit 2017 angehört.

Die Auszeichnung gilt Persönlichkeiten und Institutionen, die sich auf herausragende Weise literaturkritische und literaturvermittelnde Verdienste erworben haben. Der Preis ist mit 99 Flaschen edlen Weins und des bei Hoffmann und Campe erschienenen Faksimiles der „Französischen Zustände“ Heinrich Heines dotiert. Die Verleihung erfolgt am 20. Oktober im Rahmen der Frankfurter Buchmesse. dpa