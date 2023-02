Kaiserslautern wird für St. Pauli zum „großen Charaktertest“

Fabian Hürzeler, Trainer FC St. Pauli, steht am Spielrand. © Michael Schwartz/dpa

Für Hamburgs Trainer Fabian Hürzeler ist der Gast aus der Pfalz momentan der „stärkste Gegner in der 2. Liga“. Gewinnen will St. Pauli das Heimspiel gegen den Aufsteiger am Sonntag aber dennoch.

Hamburg - Mit Respekt und Optimismus gehen die Zweitliga-Fußballer des FC St. Pauli in das Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Kaiserslautern. Auf die Hamburger wartet ein „großer Charaktertest“, sagte Trainer Fabian Hürzeler, der die Pfälzer als „momentan stärksten Gegner der 2. Liga“ bezeichnete. Er glaube jedoch daran, dass sein Club gegen Kaiserslautern gewinnen könne.

Beide Mannschaften sind aktuell in guter Form. St. Pauli hat die beiden ersten Spiele des Jahres gewonnen und sich etwas Abstand vom Tabellenende verschafft. Noch besser läuft es für den Aufsteiger aus Kaiserslautern, der seit sieben Partien ungeschlagen ist und zuletzt fünf Siege in Serie gefeiert hat. Mit 35 Punkten hält der FCK den Kontakt zur Spitzengruppe. dpa