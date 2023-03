Kalla vor Abschiedsspiel: Erst einmal zum Osteopathen

Jan-Philipp Kalla bestreitet am Samstag sein Abschiedsspiel für den FC St. Pauli. © Georg Wendt/dpa/Archivbild

So richtig hat Jan-Philipp Kalla es noch nicht realisiert, dass an diesem Samstag um 15.30 Uhr sein Abschiedsspiel beim FC St. Pauli auf dem Programm steht. „Dreimal noch schlafen, dann darf ich noch einmal auf dem gepflegten Rasen im Millerntor auflaufen“, sagte der 36-jährige Kalla, den bei den Kiezkickern alle nur „Schnecke“ nennen. „Und dann komme ich mit meiner Bande und mache alles kaputt“, fügte er am Mittwoch mit einem Grinsen an.

Hamburg - 17 Jahre war Kalla für St. Pauli aktiv. Der Abwehrmann bestritt 173 Pflichtspiele für die Profis und 123 Partien für den Nachwuchs der Hamburger. Nach seinem Karriere-Ende im Jahr 2020 verhinderte die Corona-Pandemie ein schon damals geplantes Abschiedsspiel.

Jetzt werden die Partie und die Party nachgeholt. Zahlreiche Ex-Kiezkicker haben sich angekündigt. So ist unter anderem auch der frühere Nationalspieler Max Kruse dabei. Aus der von ihm mittrainierten Frauenmannschaft des FC St. Pauli hat Kalla die Spielerinnen Annie Kingman und Lina Jubel berufen. Als Trainer werden unter anderem Andreas Bergmann und Ewald Lienen fungieren. Schiedsrichter ist der Bundesliga-Referee Patrick Ittrich.

Von den 1100 hergestellten Sondertrikots sind die meisten bereits vergriffen. Für das Spiel, das live bei Sky übertragen wird, waren am Mittwoch bereits etwa 7000 Karten verkauft. Ein Teil des Erlöses wird an diverse wohltätige Projekte gespendet.

Und was macht „Schneckes“ körperliche Fitness vor dem Abschied? „Ich habe mich für den Rest der Woche beim Osteopathen meines Vertrauens eingebucht“, sagte Kalla mit einem Lächeln im Gesicht. dpa