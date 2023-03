Karin Beier inszeniert Antiken-Serie am Schauspielhaus

Teilen

Intendantin Karin Beier spricht während einer Pressekonferenz. © Ulrich Perrey/dpa/Archivbild

Karin Beier inszeniert in der kommenden Spielzeit eine große Antiken-Serie am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Das verkündete die Intendantin und Regisseurin anlässlich der Programm-Vorstellung für die Saison 2023/24. Seit zwei Jahren laufen die Vorbereitungen für das Großprojekt mit dem Titel „Anthropolis. Ungeheuer. Stadt. Theben.“. Die Serie ist mit fünf Folgen angesetzt und kommt ab dem 15.

Hamburg - September im Abstand von zwei Wochen zur Uraufführung.

Die Texte zu den einzelnen Folgen „Prolog/Dionysos“, „Laios“, „Ödipus“, „Iokaste“ und „Antigone“ hat der Autor Roland Schimmelpfennig auf Basis der antiken Dramen von Aischylos, Sophokles und Euripides entwickelt. Lange war über diese Mammutinszenierung gerätselt worden, für die Beier in der laufenden Saison auf eine eigene Premiere verzichtet hatte.

Die Serie bildet den Auftakt zu einer Spielzeit mit dem Schwerpunkt „Stadt“ und insgesamt 13 Premieren, darunter neun Uraufführungen. Es inszenieren unter anderem Viktor Bodo, Claudia Bauer und Christoph Marthaler. Regisseur Jossi Wieler kehrt nach 25 Jahren mit einer Inszenierung an das Deutsche Schauspielhaus zurück, wo er unter anderem mit Elfriede Jelineks „Wolken.Heim“ Anfang der 1990er-Jahre große Erfolge gefeiert hatte. dpa