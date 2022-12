Karlsruhe verhandelt zu Datenanalyse bei der Polizei

Akten liegen vor einem Prozess in einem Landgericht auf dem Tisch. © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Das Bundesverfassungsgericht nimmt am Dienstag (10.00 Uhr) neue Ermittlungsmethoden der Polizei per automatisierter Datenauswertung unter die Lupe. Dabei werden alle möglichen verfügbaren Daten zu Personen mit einer Spezial-Software analysiert, um leichter Zusammenhänge zu entdecken. Kritiker befürchten, dass auf diese Weise auch unbescholtene Menschen ins Visier geraten könnten.

Karlsruhe - In Hessen und Nordrhein-Westfalen sind solche Systeme schon im Einsatz. In Bayern läuft gerade die Einführung einer Plattform, die im nächsten Schritt auch von anderen Ländern und auf Bundesebene genutzt werden könnte. Die beiden Verfassungsbeschwerden, über die die Karlsruher Richterinnen und Richter einen Tag lang verhandeln, richten sich gegen die Regelung in Hessen und einen ähnlichen Passus in Hamburg, wo es bisher nur die gesetzliche Grundlage gibt.

Koordiniert werden beide Verfahren von der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF). Vor Gericht geht es ausschließlich um die Nutzung der Software zur Vorbeugung von Straftaten. Die GFF will erreichen, dass die Richter dafür strenge Vorgaben machen. Das Urteil wird erfahrungsgemäß frühestens in einigen Monaten verkündet. dpa