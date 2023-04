Karstadt-Sport-Gebäude wird erneut zum Raum für Kreative

Das einstige Karststadt-Sport-Gebäude in der Hamburger Mönckebergstraße wird wieder zum Kreativplaneten Jupiter: Von Samstag an ziehen erneut kreative Köpfe in das rund 8000 Quadratmeter umfassende Haus. Ob Ausstellungen, temporäre Ateliers, Veranstaltungen oder Pop-Up-Stores - auf sechs Geschossen verwandelt sich das sonst leerstehende Gebäude von Samstag an wieder zu einem Raum für Kreative, wie die Kulturbehörde am Donnerstag in Hamburg mitteilte.

Hamburg - Mit einer Auswahl unterschiedlicher Konzepte werde dabei bis zum Jahresende ein Querschnitt der Hamburger Kreativbranche abgebildet.

Möglich gemacht wird das Projekt über das Programm Frei_Fläche und den Fonds für kreative Zwischennutzung, den der Senat 2021 beschlossen und mit mehreren Millionen Euro ausgestattet hatte. Für 2023 stehen nun 4,3 Millionen Euro zur Verfügung.

Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) zufolge konnte so die größte kreativwirtschaftliche Zwischennutzung in Deutschland erfolgreich weiterentwickelt werden. Es seien wunderbare kreative Projekte gefunden worden. „Die Vielfalt der Initiativen macht das Potenzial von kreativwirtschaftlichen Nutzungen deutlich. Dies bietet die Chance, die Innenstadt wieder verstärkt zu einem lebendigen Ort zu machen, an dem sich eine Stadtgesellschaft trifft.“

Die zur Stadt gehörende Hamburg Kreativ Gesellschaft übernimmt für das Projekt bis zum Jahresende das ehemalige Kaufhaus von der R+V Lebensversicherung AG und zahlt sämtliche laufenden Nebenkosten, aber keine Miete. Kreativschaffende können die Flächen für 1,50 Euro pro Quadratmeter nutzen. dpa