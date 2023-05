Keine schnelle Entscheidung über Klage des IZH

Im Streit um die Einstufung des Islamischen Zentrums Hamburg (IZH) als extremistisch Organisation ist die mündliche Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht der Hansestadt am Mittwoch ohne Annäherung geblieben. Das IZH will mit seiner Klage gegen die Hamburger Verfassungsschutzberichte von 2018 und 2019 unter anderem erreichen, darin nicht weiter als islamistische Organisation und verlängerter Arm der Regierung in Teheran bezeichnet zu werden.

Hamburg - Vertreter des Landesamtes für Verfassungsschutz verteidigten ihre Einschätzung und beantragten, die Klage abzuweisen. Mit einer Entscheidung des Gericht ist frühestens in drei Wochen zu rechnen (Aktenzeichen 17 K 5081/20 und 17 K 2179/21).

Zwischenzeitlich hatten sich die Parteien bereits darauf verständigt, die Klage gegen den Verfassungsschutzbericht von 2018 für erledigt zu erklären, da dieser aus datenschutzrechtlichen Gründen vom Verfassungsschutz gar nicht mehr öffentlich gemacht wird. Auch mit einer Klage der Islamischen Akademie Deutschland, die ebenfalls in dem 2018er-Bericht als extremistisch benannt ist, sollte so verfahren werden. Da sich die Vertreter der Behörde aber weigerten, dazu „eine rechtsverbindliche Unterlassungserklärung in Form eines Unterlassungsvertrages“ abzugeben, könne er keine Erledigung erklären, sagte der Anwalt, der beide Organisationen vertritt.

Das IZH, das die Blaue Moschee an der Alster betreibt, wird vom Verfassungsschutz seit Jahrzehnten beobachtet und seit 1993 in den jährlichen Berichten erwähnt.

Wie schon zu Beginn der mündlichen Verhandlung Ende April protestierten auch am Mittwoch wieder Gegner der iranischen Regierung in und vor dem Gericht. Mehrfach musste der Vorsitzende Richter auch das Publikum im Saal zur Ordnung rufen. dpa