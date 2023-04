Keine Starts wegen des Warnstreiks am Hamburger Flughafen

Teilen

Die Gewerkschaft Verdi hat zu Warnstreiks an drei Flughäfen, darunter Hamburg, aufgerufen. © Christian Charisius/dpa

Wegen eines Warnstreiks des Sicherheitspersonals können am Freitag in Hamburg den zweiten Tag in Folge keine Flugzeuge mit Passagieren starten. Alle 156 geplanten Abflüge sowie 47 Ankünfte seien gestrichen worden, teilte der Helmut-Schmidt-Flughafen mit. Die Fluggäste haben nach Angaben einer Airport-Sprecherin wenig Verständnis für die Arbeitsniederlegung.

Hamburg - „Bei den Betroffenen, die sich bei uns melden, erleben wir viel Enttäuschung, Verärgerung, teilweise auch regelrechte Verzweiflung - da merkt man, dass jeder abgesagte Flug auch ganz individuelle Konsequenzen für die Unbeteiligten hat“, sagte Sprecherin Janet Niemeyer.

Wegen des zusätzlichen Warnstreiks bei der Bahn hatten die Reisenden am Freitag auch kaum Alternativen. Positiv sei jedoch, dass die Fluggesellschaften alles daran setzten, zum Ende der Osterferien in Schleswig-Holstein möglichst viele Reiserückkehrer nach Hause zu holen.

Für den Flughafen, ein mehrheitlich städtisches Unternehmen, bedeuten die bisher fünf Warnstreiktage in diesem Jahr massive Verluste. Jeder Streiktag koste die Hamburg Airport Gruppe im Durchschnitt etwas mehr als eine halbe Million Euro, hieß es. Die Flughafen Hamburg GmbH (FHG) hatte im vergangenen Jahr einen Verlust von rund 27,2 Millionen Euro gemacht. „Die schwarze Null sollte nach den Corona-Jahren erst in diesem Jahr wieder erreicht werden - aber mit jedem Streiktag entfernen wir uns weiter davon“, sagte Niemeyer. dpa