Kenianer dominieren beim Halbmarathon in Hamburg

Teilen

Samwel Mailu hat am Sonntag die 28. Auflage des Sommer-Halbmarathons in Hamburg gewonnen. Der Kenianer siegte bei großer Hitze in der Zeit von 61:52 Minuten vor seinem Landsmann Charles Kipkurui, den er im Schlussspurt um eine Sekunde distanzieren konnte.

Hamburg - Hafton Welday, der für den Hamburger Laufladen startet, benötigte 63:44 Minuten für die 21,1 Kilometer und belegte den sechsten Rang. Zwar verpasste der 32-Jährige den angepeilten Hamburger Rekord von Arne Gabius (LT Haspa Marathon Hamburg/62:34 Minuten) deutlich, betonte aber im Ziel mit Blick auf eine längere Verletzungspause: „Es war mein erster Wettkampf nach neun Monaten. Es war sehr hart und ich bin gücklich, dass ich durchgelaufen bin.“

Schnellste Frau war Ludwina Chepngetich, ebenfalls aus Kenia. Sie erreichte das Ziel an der Hamburger Messe nach 72:32 Minuten und verwies ihre Landsfrauen Veronica Loleo (72:54) und Beatrice Begi (73:43) auf die Plätze zwei und drei. Kristina Hendel (LG Braunschweig (75:59) wurde Sechste. dpa