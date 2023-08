Kerstan legt Fortschreibung des Hamburger Klimaplans vor

Jens Kerstan (Bündnis 90/Die Grünen), Senator für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft, spricht während eines Pressetermins. © Georg Wendt/dpa/Archivbild

Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) will am Dienstag (12.30 Uhr) die zweite Fortschreibung des Klimaplans und das sogenannte Klimaschutzstärkungsgesetz vorstellen. Dieses beinhaltet vor allem die Novellierung des Hamburgischen Klimaschutzgesetzes, wie der Senat mitteilte. Mitte Januar hatte dieser im Internet eine Dialog-Plattform eingerichtet, über die die Hamburgerinnen und Hamburger Ideen für eine klimafreundliche Hansestadt einbringen konnten.

Hamburg - Bereits kurz vor Weihnachten des vergangenen Jahres hatte der Senat beschlossen, die Klimaschutzziele nochmals zu verschärfen. So will die Stadt bis 2030 die CO2-Emissionen um 70 Prozent im Vergleich zum Basisjahr 1990 reduzieren. Bisher waren 55 Prozent geplant. Bis 2045 - statt bisher 2050 - strebt die Stadt eine Emissionsminderung von mindestens 98 Prozent an, um damit CO2-neutral zu werden.

Bereits vor Veröffentlichung des novellierten Klimaschutzgesetzes kam Kritik von der Grünen Jugend. „Die Maßnahmen sind enttäuschend und entsprechend unzureichend, um den klimapolitischen Herausforderungen dieser Stadt gerecht zu werden“, erklärte die Jugendorganisation der Grünen. Weiterhin sei der Mangel an Plänen zur sozialen Abfederung von allen Bürgerinnen und Bürgern in Hamburg erschreckend. dpa