Kiez-Musical „Heiße Ecke“ feiert 20. Geburtstag

Die Schauspielerin Kathi Damerow spielt seit 20 Jahren in dem Musical „Heisse Ecke“ die Imbissverkäuferin Margot. © Markus Scholz/dpa

Mit mehr als 2,8 Millionen Zuschauern und knapp 5200 Vorstellungen ist die „Heiße Ecke“ mittlerweile das erfolgreichste deutsche Musical: Keine andere deutsche Eigenproduktion wurde länger am Stück gespielt. Mit Bierempfang und Currywurst soll das runde Jubiläum am Wochenende (16./17. September) und einer Gala am 18. September gefeiert werden. „Hier wird auf liebevolle Weise das Kiez-Leben dargestellt, und zwar so, wie es wirklich ist“, erklärt Kathi Damerow, die von Anfang an die Imbissverkäuferin Margot spielt, das Erfolgsrezept des Musicals.

Hamburg - Jeden Abend schlüpfen neun Darstellerinnen und Darsteller in über 50 Rollen, begeistern mit eingängigen Songs (Musik: Martin Lingau, Songtexte: Heiko Wohlgemuth) in einer rasanten Show rund um 24 Stunden am Imbiss an der Reeperbahn: Leichte Mädchen treffen auf unerfahrene Jungs, Musicaltouristen auf Schnorrer, Junggesellinnen auf Zuhälter, die den Kiez eigentlich schon längst verlassen wollten. dpa