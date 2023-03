Kinderband Deine Freunde: Dreckiges Geschirr nicht geduldet

Teilen

Die bei vielen Kindern und Eltern beliebte Band Deine Freunde muss in ihrem Studio und Büro auf Ordnung achten. „Unser Management hat auf jeden Fall in Großbuchstaben an unsere Tafel geschrieben, dass wir bitte täglich die Spülmaschine leeren sollen. Schmutziges Geschirr wird in unseren Heiligen Hallen also nicht lange geduldet“, sagten die drei Musiker aus Hamburg der Deutschen Presse-Agentur.

Hamburg - „Flo darf seine Saunahandtücher auch nicht mehr auf der Heizung trocknen, es reicht dass auf der Bühne bei unseren Livekonzerten der Schweiß geteilt wird.“

Die Bandmitglieder Florian Sump (41), Lukas Nimscheck (34) und Markus Pauli (44) veröffentlichen im Mai ihre neue Platte „Ordentlich durcheinander“. Am Sonntag (11.00 Uhr) stellen sie mehrere Songs in einem Live-Stream auf ihren sozialen Plattformen vor. dpa