King of the Court: Hamburger Duo will ins Finale

Die Arena auf dem Heiligengeistfeld wird mit einer Kapazität von 1000 Zuschauern deutlicher kleiner ausfallen als im Stadion am Rothenbaum, dafür soll die Partystimmung steigen: Bei der zweiten Auflage des Beachvolleyball-Formats King of the Court vom 23. bis 26. Juni in der Hansestadt hoffen die Organisatoren auf volle Tribünen an allen vier Tagen, wenn bei Männern und Frauen die jeweils 20 besten Duos weltweit um insgesamt 100.

Hamburg - 000 US-Dollar Preisgeld kämpfen.

Bei den Frauen wird das Feld angeführt von Isabel Schneider und Sandra Ittlinger (beide FC St. Pauli), die Anfang Januar bei ihrer Team-Premiere gleich das Finale der Tour in Doha gewannen und nun in ihrer Heimatstadt zum Favoritenkreis zählen. Vor einem Jahr hatte Schneider noch mit Victoria Bieneck gespielt und mit ihrer Ex-Partnerin dank des dritten Platzes in Hamburg den Startplatz für Doha perfekt gemacht.

Mit Blick auf den Auftakt der neuen Fünfer-Serie in Hamburg betonte Schneider: „Ich glaube schon, dass wir als die Queens of the Court hier gejagt werden, aber unser Ziel ist es auf jeden Fall, ins Finale zu kommen.“ Bei dem Format spielen in vier Gruppen jeweils fünf Teams gegeneinander. Eine Runde dauert 15 Minuten. Nach Playoffs, Viertel- und Halbfinale bleiben schließlich fünf Duos übrig, die im Finale um den Titel kämpfen.

Die „Active City Arena“ auf dem Heiligenfestfeld wird nach dem Turnier dann bis zum 10. Juli für weitere Veranstaltungen im Basketball, Tischtennis und Beachvolleyball genutzt. dpa