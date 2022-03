„Kiss & Fly“: Flughafen schenkt Verliebten 7 Minuten mehr Knutschzeit

Von: Ulrike Hagen

Der Flughafen Hamburg richtet einen kostenlosen Kurzparkbereich ein – und schenkt Reisenden in der „Kiss&Fly“-Zone zehn Minuten für den innigen Abschied.

Hamburg – Abschied ist ein scharfes Schwert, wusste schon Schlagersänger Roger Whittaker. Nicht umsonst spielen Bahnhöfe und Flughäfen in vielen Liebesschnulzen darum gern eine tragende Rolle. Der Flughafen Hamburg* kommt nun seiner großen Verantwortung in Beziehungsdingen nach und richtet einen „Kiss&Fly“-Parkbereich ein. Ab Mai bekommen Liebende dort volle zehn Minuten Gratis-Knutschzeit geschenkt, berichtet 24hamburg.de.

Flughafen: Hamburg Airport Helmut Schmidt Baujahr: 1911 Fläche: 570 Hektar Kapazität pro Jahr:\t 16 Millionen Passagiere Direkt angesteuerte Ziele: 40

Vielen Reisenden hat der Flughafen in Hamburg Fuhlsbüttel in letzter Zeit Kummer bereitet – sei es aufgrund dessen, dass ihnen der Urlaub von Streik verdorben wurde, oder weil sie Geduld und sehr viel Zeit für die Sicherheitskontrollen mitbringen mussten. Doch neben der guten Nachricht für den Urlaub 2022, dass es drei neue Flugziele ab Flughafen Hamburg gibt, folgt nun auch noch die frohe Botschaft der kostenlosen „Kiss&Fly“-Parkzonen für Liebende.

Natürlich dürfen die neue Zone im Bereich der Abflugzone auch Bringer und Abfliegende nutzen, die sich nicht küssen. Ab Mitte Mai sorgt die neue, kostenlose Kurzhaltezone endlich für stressfreie Abschiede. Statt der bisherigen drei bekommen alle nun zehn Minuten kostenfreie (Park-)Zeit, sich zu trennen. Sollten das „Tschüss“-Sagen oder der Abschiedskuss allerdings noch länger dauern, wird es dann schnell teuer.

Hamburger Flughafen: Dauert der Abschiedskuss länger als zehn Minuten, wird es schnell teuer

Wer sich an das Zehn-Minuten-Limit hält, kann direkt aus dem Parkhaus fahren, ohne extra zum Kassenautomaten zu gehen. Wer jedoch länger braucht, muss an einem der sechs Kassenautomaten mit der EC- oder Kreditkarte, via Google oder Apple Pay oder in Bar zahlen: Bis zu 15 Minuten „Verlängerung“ kosten drei Euro, anschließend wird im Fünf-Minuten-Takt abgerechnet – mit jeweils happigen zwei Euro.

„Kiss & Fly“: Gratis knutschen auch in Düsseldorf, Frankfurt und an anderen europäischen Flughäfen

An anderen deutschen Flughäfen, etwa in Köln-Bonn, Düsseldorf oder Frankfurt gibt es die kostenlosen zehn-Minuten-Knutsch-Parkzonen bereits. Und wer seine Liebste oder seinen Liebsten aus dem europäischen Ausland verabschieden muss, hat nach der Kiss&Fly-Gebührenübersicht von Globehunters an ganzen 27 Airports dafür übrigens sogar 15 Minuten Zeit. 58 Flughäfen bieten immerhin fünf Minuten kostenfreies Parken an und drei lassen den Bringern sogar eine halbe Stunde Zeit für das kostenlose Abschiednehmen.

Auch in Hamburg wird das „Tschüss“-Sagen nun also eine – wenn schon nicht schmerzfreiere – so doch wenigstens günstigere Angelegenheit. Vorausgesetzt natürlich, dass infolge der Streiks am Hamburger Flughafen der Abflug des oder der Geliebten nicht ohnehin gestrichen wird. * 24hamburg.de und kreiszeitung.de sind ein Angebot von IPPEN.MEDIA.