Kita-Beschäftigte demonstrieren wegen Personalengpässen

Eine Demonstrantin mit ihrem Schild "Gute Arbeit braucht gute Bedingungen - Kitas am Limit". © Christian Charisius/dpa

Kita-Beschäftigte gehen in Hamburg auf die Straße. Sie demonstrieren wegen großer Personalengpässe und starker Belastungen.

Hamburg - Kita-Beschäftigte haben am Dienstagabend in Hamburg für bessere Arbeitsbedingungen demonstriert. An einem Protestzug unter dem Motto „Wir sind ausgebrannt - Beschäftigte Hamburger Kitas sind am Belastungslimit“ beteiligten sich nach Angaben eines dpa-Fotoreporters mehrere Hundert Menschen.

Zu dem Protest hatten angesichts großer Personalengpässe und starker Belastungen neben allen DGB-Gewerkschaften den Angaben zufolge auch der Landeselternausschuss Kindertagesbetreuung Hamburg, das Kita-Netzwerk Hamburg sowie die Kita-Trägerverbände SOAL und Kindermitte aufgerufen.

Auf Plakaten der Teilnehmer stand etwa zu lesen „Gute Arbeit braucht gute Bedingungen #kitasamlimit“, „Fachkräftemangel? Klar, bei der Ausbildung“ oder „Kita: Come in and burn out“.

Bereits vor zwei Jahren habe der Verdi-Kita-Personalcheck festgestellt, dass in Hamburg gut 4000 Fachkräfte fehlten, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Nun habe der jüngst vorgestellte bundesweite Ländermonitor für Frühkindliche Bildungssysteme für die Hansestadt konstatiert: „Damit 2023 dazu alle Plätze mit Personalschlüsseln nach wissenschaftlichen Empfehlungen ausgestattet sind - auch jene, die noch zur Erfüllung des weiterhin ungedeckten Elternbedarfs geschaffen werden müssen - fehlen rund 6200 Fachkräfte.“ dpa