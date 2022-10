„Unfassbar“: Radfahrer knallt Autotür zu – und erwischt Kleinkind

Von: Jakob Koch

Es gibt Situationen, die lassen einen sprachlos zurück. So wie ein Vorfall im feinen Hamburg-Eppendorf, bei dem ein Kleinkind verletzt wurde.

Update vom 3. Oktober 2022, 16.36 Uhr: Mittlerweile hat sich der Radfahrer bei der Mutter der Vierjährigen telefonisch gemeldet – und sich entschuldigt, sagte die Frau zu 24hamburg.de.

Ursprungsartikel vom 3. Oktober 2022, 14.30 Uhr: Hamburg – „Hast DU gestern im Vorbeifahren eine Autotür zugeknallt?“, fragt jemand auf einem Aushang im Hamburger Stadtteil Eppendorf. Als wäre das nicht schon ein Ärgernis, folgt die schockierende Information im Anschluss: „... da war die Kinderhand eines 4-jährigen Kindes dazwischen.“ Der Vorfall ereignete sich offenbar am vergangenen Dienstag, 27. September 2022, in der Erikastraße, die sich entlang der Alster durch den beliebten Stadtteil zieht. Als Uhrzeit wird 17.30 Uhr angegeben. Auf dem Aushang richtet der Verfasser zudem einen eindringlichen Appell an den Rüpel-Radler.

Stadt: Hamburg Bezirk: Hamburg-Nord Stadtteil: Eppendorf Tatort: Erikastraße

Radfahrer verletzt Kleinkind: „Meld dich, falls du dich entschuldigen willst“

Das Wetter an diesem Tag war in Hamburg überwiegend grau in grau – mit schauerartig verstärktem Regen und einzelnen Gewittern. Der Verfasser beschreibt den Radler mit folgendem Aussehen: schwarze Jacke, Brille, dunkle Haare. Auf dem Aushang heißt es außerdem in Richtung des Gesuchten: „Denk nächstes Mal nach, warum die Tür wohl offen stand, bevor du sowas machst!“

Zum Schluss noch der Appell samt Handy-Nummer: „Meld dich, falls du dich entschuldigen willst.“ Die Mutter des Kindes erzählt im Gespräch mit 24hamburg.de: „Ohne unsere Hilfe hätte sie ihre Hand nicht befreien können.“ Die Hand der Vierjährigen war mehrere Tage blau, gebrochen war zum Glück nichts.

Verkehr in Hamburg-Eppendorf. Immer wieder kommt es zu Konflikten zwischen Radfahrern und Autofahrern. (Symbolfoto) © Shotshop/Imago und Bodo Marks/dpa

Rambo-Radler in Eppendorf – „Dem wäre ich hinterhergerannt“

Der Aushang fand seinen Weg vom Stadtteil Eppendorf auch in die sozialen Netzwerke. Auf Facebook fielen die Reaktionen drastisch aus – das Verhalten des Radfahrers wird in den meisten Kommentaren kritisiert:

„Da kommen richtig böse Gefühle auf… Gute Besserung für den/die Kleine/n.“

„Da hilft nur Kennzeichen-Pflicht für Radfahrer.“

„Unfassbar“

„Es wird immer schlimmer. Es ist so schrecklich, wie sich manche Menschen verhalten. Das Leben ist viel lebenswerter, wenn man etwas für andere tut und Rücksicht nimmt anstatt nur für sich selbst.“

„Unglaublich! Dem wäre ich hinterhergerannt als Mutter !!!!!!!“

„Wahrscheinlich war es der gleiche Radfahrer, der am Montag auf der Fahrradstraße an der Alster mich in Lautstärke eines Martinshorn angeschrien hat, weil ich mit genau 30 km/h an seiner Familie mit großem Abstand vorbeigefahren bin…“

