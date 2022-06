Kleinkind durch Hundebiss lebensgefährlich verletzt

Ein zwei Jahre altes Mädchen ist in einer Wohnung in Hamburg-Rahlstedt von einem Hund angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Anwohner eines Mehrfamilienhauses hatten am Pfingstmontag Hilfeschreie aus einer Wohnung gehört und die Polizei informiert, wie die Ermittler am Dienstag mitteilten. In der Wohnung trafen die Beamten die Mutter und die Großmutter des Mädchens an, die versuchten den Beiß-Angriff auf das Kleinkind zu stoppen.

Hamburg - Mit Hilfe der Polizei gelang des den Frauen, das Kind von dem aggressiven Tier zu befreien.

Das Mädchen erlitt demnach durch die Bisse lebensgefährliche Gesichts- und Kopfverletzungen. Mit einer Notoperation konnte der Zustand des Kindes stabilisiert werden, wie es hieß. Lebensgefahr habe am Dienstag nicht mehr bestanden. Die Großmutter sei durch Bisse des Hundes am Bein verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der Besitzer des Hundes ein Familienangehöriger. Seine Verwandten betreuten das Tier während einer Abwesenheit des Halters. Der Hund soll sich den Angaben zufolge am Nachmittag selbstständig zu dem Mädchen begeben und dieses unmittelbar aus noch ungeklärter Ursache angegriffen haben. Bei dem Tier soll es sich nach ersten Ermittlungen nicht um eine gefährliche Rasse nach dem Hamburger Hundegesetz handeln. Der Hund wurde zunächst in ein Tierheim gebracht. dpa