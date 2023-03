Klima-Kleber legen Hamburg lahm: Hand auf Köhlbrandbrücke einbetoniert

Von: Sebastian Peters, Steffen Maas, Marcel Prigge

Einer der Klima-Aktivisten wird mit einem Trenngerät von der Straße getrennt. © Sebastian Peters (2)

Klima-Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ blockierten am Donnerstagmorgen die Köhlbrandbrücke im Hamburger Hafen. Ein Aktivist betonierte seine Hand auf die Straße.

Hamburg – Die Klima-Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ haben am Donnerstagmorgen, 23. März 2023, die Hamburger Köhlbrandbrücke blockiert. Einige der blockierenden Klimaschützer haben sich dabei zum Teil aufwendig mit Kleber, ein anderer sogar mit Beton auf der Straße fixiert.

Klima-Kleber sorgen für Verkehrs-Chaos im Hamburger Hafen: Köhlbrandbrücke größtenteils blockiert

Die Auflösung der Blockade auf der Köhlbrandbrücke habe sich dabei für die Beamten komplizierter gestaltet, als anfangs gedacht. So berichtet ein 24hamburg.de-Reporter vor Ort, dass sich zwar mehrere Klima-Aktivisten seit kurz vor 9 Uhr auf „klassische Art“ mit schnelltrocknenden Kleber an der Fahrbahn befestigt haben. Dem ersten Anschein nach setzte ein Aktivist jedoch auch Schnellbeton ein.

Die zum Teil an der Fahrbahn festgeklebten Klimaschützer blockierten die Köhlbrandbrücke – und den Verkehr. © Lenthe-Medien

Fahrbahn mit Schlagbohrer zerkleinert: Klima-Kleber legen Brücke in Hamburg lahm

Die Polizeibeamten begannen etwa eine Stunde nach ihrem Eintreffen damit, in beide Fahrtrichtungen zumindest eine Fahrspur wieder freizugeben. Nebenbei ging es mit schwerem Gerät an die Trennung von Aktivisten und Straße: Für die Räumung wurde zunächst in einem größeren Umfang zunächst der Asphalt aufgetrennt. Anschließend wurde der Asphalt mit einem Schlagbohrer zerkleinert.

Mit schwerem Gerät mussten einige Klima-Kleber befreit werden. © Sebastian Peters

Die wichtige Verkehrsader zwischen Hamburger Hafen und Autobahn A7 ist nicht zum ersten Mal Ziel der öffentlichkeitswirksamen Methoden der Klimaschützer: Bereits im vergangenen Jahr blockierte die Gruppe die Brücke – da sogar zweimal am gleichen Tag.

Gegen Donnerstagmittag konnte die Brücke in Hamburg wieder freigegeben werden. Beide Fahrtrichtungen sind wieder befahrbar. Die Aktivisten wurden noch vor Ort von der Polizei entlassen.