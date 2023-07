Klimaaktivisten auf Rollfeld: Keine Starts und Landungen

Klimaaktivisten kleben auf einem Rollfeld des Hamburger Flughafens. © Bodo Marks/dpa

Am frühen Morgen geht nichts am Hamburger Flughafen. Klimaaktivisten haben sich am ersten Ferientag Zutritt zum Gelände nahe des Rollfeldes verschafft. Starts und Landungen sind vorerst nicht möglich.

Hamburg - Klimaaktivisten sind am Donnerstag auf das Rollfeld des Hamburger Flughafens gelangt und haben am ersten Ferientag den Flugverkehr in der Hansestadt zunächst lahmgelegt. Aufgrund eines polizeilichen Einsatzes sei der Flugbetrieb seit 6.10 Uhr eingestellt, teilte der Airport mit. „Starts und Landungen sind aktuell nicht möglich.“ Eine Gruppe von Personen habe sich unbefugt Zutritt zum Flughafengelände - in Nähe des Start- und Landebahnsystems - verschafft. „Aus Sicherheitsgründen musste der Flugverkehr vorübergehend eingestellt werden.“ Ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei Hamburg bestätigte einen Einsatz am Flughafen.

Mehrere Menschen hätten sich am Donnerstagmorgen auf dem Rollfeld festgeklebt, teilte die Gruppe Letzte Generation in einer Pressemitteilung mit. Laut der Gruppe verschafften sich die Aktivisten über den Sicherheitszaun Zugang zum Flughafengelände. Zudem finde zeitgleich am Flughafen in Düsseldorf eine ähnliche Aktion statt, hieß es.

Nach Angaben des Flughafens Hamburg wird der Flugbetrieb erst wieder aufgenommen, wenn sichergestellt ist, dass alle Personen entfernt sind. Zum Ferienstart sind rund 330 Starts und Landungen mit 50.000 Passagieren geplant. dpa