Klimaaktivisten legen Verkehr auf Köhlbrandbrücke lahm

Die Hamburger Köhlbrandbrücke ist am Donnerstag wegen Demonstranten auf der Fahrbahn in Richtung Osten vorübergehend gesperrt worden. Mehrere Menschen hatten sich nach Angaben der Polizei am Morgen auf der Fahrbahn festgeklebt. Das „Hamburger Abendblatt“ berichtete von sechs Aktivisten der Gruppe Letzte Generation, sie sollen schnellbindenden Beton benutzt haben.

Hamburg - Am Mittag war die Strecke wieder frei, in Richtung Osten zunächst aber nur mit einer Fahrspur. dpa