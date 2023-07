Klimabeirat: Handlungsbedarf bei Solarstrom-Ausbau

Ein Solarpark unter wolkigem Himmel. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Der wissenschaftliche Klimabeirat des Senats hat einen stärkeren Ausbau der Photovoltaik in Hamburg angemahnt. Es bestehe dringender Handlungsbedarf, sagte die Beiratsvorsitzende Daniela Jacob am Donnerstag. Die Erzeugung von Solarstrom friste in Hamburg bislang eher ein Schattendasein. Beim Zubau habe die Hansestadt im vergangenen Jahr den letzten Platz unter den Bundesländern belegt.

Hamburg - „Hamburg hat bislang keine klare Strategie, was die Stadt zum 80-Prozent-Ausbauziel der Bundesregierung beiträgt“, sagte Jacob. Eine solche Strategie des Senats brauche es jedoch, zumal es in der Stadt Potenziale gebe. „Dazu hat der Klimabeirat konkrete Vorschläge zusammengestellt und hofft, dass Senat, Verwaltung und öffentliche Unternehmen diese aufgreifen.“

Eine Studie habe belegt, dass bilanziell rund zwei Drittel des Hamburger Strombedarfs über Photovoltaik wirtschaftlich erzeugt werden könnten. „Die Dächer sind da, die Wirtschaftlichkeit ist gegeben, der Senat hat Zugriff auf den Netzbetreiber und mit der Saga auf ein großes kommunales Wohnungsunternehmen“, sagte der Experte für erneuerbare Energien im Klimabeirat, Hans Schäfers. Ein Photovoltaik-Gipfel des Senats wäre ein Aufbruchsignal. dpa