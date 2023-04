Nach Protest: Eine Elbtunnel-Spur und Elbbrücken wieder frei

Klimaaktivisten haben sich auf der Fahrbahn der A7 festgeklebt. © Daniel Bockwoldt/dpa

Nach einer Blockadeaktion von Klimaaktivisten vor dem Hamburger Elbtunnel hat die Polizei am Donnerstag wieder eine Spur in Richtung Norden freigegeben. Die Feuerwehr reinige noch die beiden anderen Spuren von Speiseöl, teilte die Polizei auf Twitter mit. Zuvor hatten sich mehrere Mitglieder der Gruppe Letzte Generation auf der Richtungsfahrbahn Flensburg/Kiel vor dem Elbtunnel festgeklebt.

Hamburg - Der Verkehr staute sich bereits vor dem Dreieck Hamburg-Südwest in Richtung Norden, in Gegenrichtung ab dem Dreieck Hamburg-Nordwest.

Auf der überlasteten A1 stockte der Verkehr ebenfalls auf mehr als zehn Kilometern. Eine weitere Aktion der Letzten Generation an den Hamburger Elbbrücken blockierte die A255 stadteinwärts. Dadurch kam es zu den Staus auf der A1 - in Richtung Lübeck ab dem Maschener Kreuz und in Richtung Bremen ab Hamburg-Billstedt. Seit 11.12 Uhr sei die Einsatzstelle an den Elbbrücken wieder frei, sagte ein Polizeisprecher. dpa