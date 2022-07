Klitschko dankt Hamburger Feuerwehr für Rettungswagen-Spende

Vitali Klitschko steht auf einem Balkon der Residenz der deutschen Botschafterin in der Ukraine. © Christophe Gateau/dpa

Mit einer Videobotschaft hat sich Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko für Rettungswagen der Hamburger Feuerwehr bedankt. „Danke Hamburger Gemeinde für fünf Rettungswagen“, sagte Klitschko in einem am Freitag von Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) auf Twitter geteilten Video. Grote schrieb dazu: „Immer gerne @Vitaliy_Klychko! Wir freuen uns, wenn unsere Rettungswagen @FeuerwehrHH gut angekommen sind.“

Hamburg - Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ darüber berichtet.

Ende Juni hatte die Feuerwehr die Spende angekündigt. Die Aktion werde von Hanseatic Help und der Initiative #WeAreAllUkrainians des früheren Profiboxers Wladimir Klitschko unterstützt. Die Feuerwehr hatte bereits im April zwei Fahrzeuge gespendet und an die ukrainische Grenze gebracht. Die beiden Gerätewagen waren für den Katastrophenschutz in Tscherkassy, einer Stadt südöstlich von Kiew, bestimmt.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Klitschko hatten Ende April eine Partnerschaft zwischen ihren Städten vereinbart. Dabei geht es um schnelle humanitäre Hilfe und Unterstützung beim Wiederaufbau, sobald der Krieg beendet ist. dpa