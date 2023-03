König Charles III. auf Hafenfahrt in Hamburg

König Charles III. von Großbritannien winkt. © Kirsty Wigglesworth/AP Pool/dpa

Etwa eine Woche vor dem Staatsbesuch von König Charles III. und Königin-Gemahlin Camilla in Berlin und Hamburg hat das Bundespräsidialamt Details der Reise bekanntgegeben. Demnach wird der König nach einem zweitägigen Besuch in Berlin am kommenden Freitag (31.3) von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dessen Frau Elke Büdenbender nach Hamburg begleitet.

Hamburg - Hier wird es nach einem Besuch des Denkmals „Kindertransport - Der letzte Abschied“ in der Nähe des Dammtorbahnhofs eine gemeinsame Kranzniederlegung am Mahnmal St. Nikolai geben. Die ehemalige Hauptkirche St. Nikolai wurde während britischer und amerikanischer Luftangriffe auf Hamburg 1943 zerstört.

Vor dem Hamburger Rathaus, in dem sich das Königspaar ins Goldene Buch einträgt, gibt es den Angaben zufolge die Gelegenheit für ein Zusammentreffen mit Bürgerinnen und Bürgern. Am Nachmittag tauschen sich der Bundespräsident und der König während einer Bootsfahrt im Hafen mit Unternehmerinnen und Unternehmern zu den Themen grüne Energie und Hafenentwicklung in Hamburg aus. Gleichzeitig besuchen Elke Büdenbender und die Königin-Gemahlin die Rudolf-Roß-Grundschule, die bilingual auf Deutsch und Englisch unterrichtet. Der Staatsbesuch endet mit einem Empfang auf Einladung der Britischen Botschaft. dpa