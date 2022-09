Kondolenzbuch für Queen Elizabeth II. im Hamburger Rathaus

Eine Elster fliegt von der Statue von Königin Elizabeth II. am Government House. © Darren England/AAP/dpa

Trauer über den Tod von Königin Elizabeth II. in Hamburg. Damit die Menschen ihr Ausdruck verleihen können, liegt im Rathaus ein Kondolenzbuch aus. Die ersten Unterzeichner waren Parlamentspräsidentin Veit und Bürgermeister Tschentscher.

Hamburg - Hamburgs Bürgerinnen und Bürger können ihrer Trauer über den Tod von Königin Elizabeth II. in einem Kondolenzbuch im Rathaus Ausdruck verleihen. Das Buch liege von Freitag an bis auf Weiteres täglich - auch am Wochenende - von 10.00 bis 18.00 Uhr in der Diele aus, teilten Senat und Bürgerschaft mit. Später soll es an die britische Botschaft in Berlin übergeben werden. Als erste trugen sich am Freitagnachmittag Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit und Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) in das Kondolenzbuch ein.

„Hamburg (...) trauert mit den Bürgerinnen und Bürgern des Vereinigten Königreichs um Königin Elizabeth II.“, erklärte Tschentscher. Sie sei eine historische Persönlichkeit. „In 70 Jahren als Staatsoberhaupt hat sie weltweit höchste Anerkennung gefunden für die Disziplin und das Pflichtbewusstsein, mit denen sie ihr Leben in den Dienst für ihr Land gestellt hat.“ Sie habe die Entwicklung Großbritanniens von der Nachkriegszeit in die Moderne begleitet und den Menschen in schweren Zeiten Orientierung und Zuversicht gegeben.

Königin Elizabeth II. sei Millionen Menschen ein Vorbild gewesen, sagte Parlamentspräsidentin Veit. „Sie bot ihnen gerade auch in schwierigen Zeiten stets Orientierung und stand für Respekt und Würde.“ Sie habe für politische Stabilität gesorgt und sich für Frieden und Freiheit eingesetzt. „Mit ihrer besonderen Art, ihrer Disziplin, ihrer Haltung und ihrem feinen britischen Humor hat sie die Herzen der Menschen erobert.“ Sie werde fehlen. „Die Hamburgische Bürgerschaft wird ihr stets ein ehrendes Andenken bewahren.“

Tschentscher sagte, Hamburg habe als traditionelle Hafen- und Hansestadt seit Jahrhunderten enge Beziehungen zu London und dem Vereinigten Königreich. „Hamburg gilt als „The most British city on the continent“.“ Besuche des englischen Königshauses hätten die Hamburgerinnen und Hamburger immer mit großer Sympathie und Begeisterung begleitet. Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) hatte bereits am Donnerstag getwittert, die Queen sei eine Jahrhundert-Frau gewesen, „die Großbritannien in guten wie in schlechten Zeiten Halt, Kraft und Zuversicht gegeben hat“. Viele seien gekommen und gegangen, „sie war irgendwie immer da. Ruhe in Frieden“.

Der britische Honorarkonsul in Hamburg, Nicholas Teller, betonte, Königin Elizabeth II. „war für uns alle eine Inspiration, ein Vorbild für Würde und Pflichterfüllung“. Sie habe unglaubliche 70 Jahre ihrem Volk gedient, die längste Regentschaft in der Geschichte Großbritanniens. „In der anglophilen Stadt Hamburg war Ihre Majestät enorm beliebt, schon seit Jahrzehnten haben sie die Bürger und Bürgerinnen dieser Stadt tief in ihre Herzen geschlossen“, erklärte Teller. Sie werde unglaublich fehlen. dpa